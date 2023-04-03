معلومات "الجديد": هذا ما أبلغه الجانب السعودي لحلفائه في لبنان بشأن مواصفات الرئيس

كشفت معلومات "الجديد" أن الجانب السعودي أبلغ حلفاءه في لبنان بأن تمسكه بمواصفاته لا يعني رئيس تحد لحزب الله لأن المنطقة مقبلة على تفاهمات وتهدئة وبالتالي فإن الرئيس المقبل لا يفترض ان يكون رئيس تحد لأحد.