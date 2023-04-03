كشفت معلومات خاصة لـ"الجديد" أن هناك توجها لفرض عقوبات أميركية تبدو قاسية هذه المرة وتفيد المعلومات بأن تطورا سيطرأ على هذه العقوبات عبر تلقفها واستكمالها من قبل دول أوروبية بينها فرنسا، وخليجية بينها السعودية وقد تشتمل على منع السفر والاعلان عنه بالاسماء أو الشركات، وليس كالمرات السابقة حيث ظلت بعض العقوبات الاوروبية طي الكتمان.وبالتزامن وخلال فترة قريبة سيتم الاعلان عن العقوبات اميركا واوروبيا وعربيا ضمن مسار واحد .وكانت حالة شبيهة قد تم تطبيقها في العقوبات المزوجة والمتزامنة عندما واكبت دولة الامارات العقوبات على حسن مقلد وجمدت امواله واموال نجليه لديها.