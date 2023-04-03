معلومات "الجديد": في بلدة البرج الشمالي .. فلسطيني يطلق النار على أفراد عائلته وينتحر !

يتواصل مسلسل القتل والانتحار ، وتنامي الجريمة في كل المناطق اللبنانية ، وجديد عمليات الانتحار والجرائم ، حيث أشار مراسل "الجديد" عن قيام الفلسطيني غسان صالح اليوسف "ابو يوسف" في العقد الرابع من العمر بإطلاق النار على زوجته "طليقته" عزيزة محمود الطيطي من التابعية الفلسطينية أيضا وابنتيه فرح وولاء اللواتي أصبن بجروح مختلفة في الساق ، نقلن على اثرها إلى مستشفيات صور، وبعدها قام اليوسف داخل منزلهم في بلدة البرج الشمالي "حي قدادو" بإطلاق النار على نفسه، ما أدى إلى وفاته على الفور .

وتوجهت إلى مكان الجريمة ، فرق الإسعاف وعناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية لإجراء التحقيقات اللازمة.