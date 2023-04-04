إدمون شماس : نتجه لمرحلة جفاف مصرف لبنان ومحاكمة رياض سلامة قد توصل الدولار إلى مستوى جنوني 

مراسل "الجديد": وفد من العسكريين المتقاعدين التقى رياض سلامة داخل مصرف لبنان وطلب منه اعتماد سعر 28500 للرواتب وهو قال لهم انه بحاجة لموافقة الحكومة .. والوفد استمهل حتى يوم الاثنين