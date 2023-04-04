الصحافي المتخصص في الشأن الإقتصادي عماد الشدياق لـ"الجديد": الدولارات التي يشتريها المواطن هي دولارات مخزنة في البيوت ولا تدخل في الدورة الاقتصادية لتؤثر على العرض والطلب ومشكلتنا في الدولار سببها حاجة الدولة اللبنانية له