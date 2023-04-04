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مراسل "الجديد": اقفال سوبرماركت بالشمع الاحمر ومحضر ضبط بحق إحدى الملاحم جنوباً

2023-04-04 | 06:04
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مراسل &quot;الجديد&quot;: اقفال سوبرماركت بالشمع الاحمر ومحضر ضبط بحق إحدى الملاحم جنوباً
مراسل "الجديد": اقفال سوبرماركت بالشمع الاحمر ومحضر ضبط بحق إحدى الملاحم جنوباً


أعلنت مصلحة الاقتصاد في الجنوب أنها ضبطت بمؤازرة قوة من جهاز الامن العام ، كمية من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وبعر فئران على البضاعة في سوبرماركت في منطقة البيسارية ، اثر جولة رقابية نفذها فريق من مراقبيها ، حيث جرى  خلالها تنظيم محضر ضبط بالمخالفة وحجز البضاعة ، وتم بناء على اشارة النيابة العامة في الجنوب بشخص رئيسها القاضي رهيف رمضان اقفال السوبرماركت بالشمع الاحمر . 
كما شملت الجولة منطقة كوثرية السياد حيث نظم محضر ضبط باحدى الملاحم التي تقوم ببيع لحوم برازيلية على انها طازجة . كما انه تم كيل ورصرصة محطات المحروقات في المنطقة نفسها .
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مراسل "الجديد": اقفال سوبرماركت بالشمع الاحمر ومحضر ضبط بحق إحدى الملاحم جنوباً

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