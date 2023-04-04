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سلسلة لقاءات لميقاتي .. هذا ما نتج عنها!

2023-04-04 | 08:21
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سلسلة لقاءات لميقاتي .. هذا ما نتج عنها!
سلسلة لقاءات لميقاتي .. هذا ما نتج عنها!


إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا في السرايا اليوم.

 
ووضعت ورونيكا الرئيس ميقاتي في اجواء التقرير الذي صدر عن لبنان في مجلس الأمن الدولي. وشددت "على أهمية استقرار لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن وتنفيذ  الإصلاحات الكاملة".
وركزت "على أهمية وجود قوات"اليونيفيل"العاملة في الجنوب وعلى واحترام القرارات الدولية". كما دعت"الى احترام الاستحقاقات الانتخابية ومن بينها استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية".
السفيرة الأميركية 
وإجتمع رئيس الحكومة مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا وعرض معها الأوضاع والعلاقات بين البلدين؟ 
أوجيرو
وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الاتصالات جوني القرم ووفد من نقابة عمال هيئة اوجيرو في حضور المدير العام لأوجيرو عماد كريدية ورئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر.وتم خلال اللقاء البحث في مطالب عمال الهيئة. 
وصرح الوزير قرم بعد الإجتماع: اجتمعنا مع دولة الرئيس ووفد من نقابة عمال اوجيرو، وكانت الأجواء إيجابية جدا ، وقدمنا طروحات عديدة قريبة ومتوسطة الأمد لحل المشكلة، وتوافقنا على طريقة العمل وعلى التقدم بهذه الطروحات الى هيئة الاستشارات لأخذ موافقة عليها، ولطرحها على جلسة مجلس الوزراء المقبلة التي ستكون الأسبوع المقبل أن شاء الله.
وعن ماهية الطروحات قال: تطالب النقابة  بأربعة مطالب هي: اولا: بدل نقل وقدره 5 ليترات في اليوم لمن يحضر الى العمل.
ثانيا: مساعدات مدرسية.
 ثالثا مبلغا مقطوعا بالدولار نقدا بحسب رتبة العمال والموظفين.
رابعا:التأمين الصحي.
وقال: كانت وجهة نظري ولا تزال هي تحييد قدر الإمكان هذا القطاع الذي لديه استقلاليته عن سائر  القطاعات في الدولة، والسبب بسيط كونه المدخل لكل الدولة ولكل القطاعات الإنتاجية للنهوض بالمؤسسات وبالاقتصاد وكما تمكنا من تحييد شركتي ألفا وتاتش عن كل مشكلات البلد، فيجب ان نسعى بجهد لتحييد قطاع أوجيرو الذي هو الانترنت الثابت، عن المشاكل الموجودة في البلد لأنه المدخل أساسي للنهوض بالاقتصاد.
وعن موعد جلسة مجلس الوزراء المقبلة قال: "لم تحدد بعد وان شاء الله يكون هناك جلسة الأسبوع المقبل كما استشفيت من الحديث.
وعن رفع التعرفة اعلن: لقد تحدثنا عن هذا الأمر عدة مرات وقلت بأننا في صدد تحضير دراسة عن  هذا  الموضوع وعندما تنتهي سنطلعكم عليها.
وعن المقصود بدولرة جزء من الرواتب قال:"لم نتحدث عنها بالتفاصيل اليوم."
وزير الصحة
وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الصحة فراس الأبيض ووفد من نواب منطقة عكار ضم السادة: محمد سليمان، أحمد الخير وعبد العزيز الصمد.
وصرح الوزير الأبيض بعد اللقاء : التقينا مع دولة الرئيس، في حضور نواب منطقة عكار والمنية والضنية، وعرضنا امورا صحية تهم  هذه المناطق، خصوصا في ما يتعلق بالمستشفيات الحكومية والمستشفى الذي ستنشئه الدولة في منطقة جيل أكروم، وهو بهبة كريمة من دولة الكويت ونحن تواصلنا مع مجلس الانماء والاعمار، وسيوضع هذا المشروع على السكة ان شاء الله. كذلك عرضنا للمستشفيات الحكومية الأخرى في منطقتي المنية والضنية.وتطرقنا لشؤون تتعلق بهموم المواطن الصحية العادية والدور المهم الذي تلعبه مراكز الرعاية الصحية الأولية.
النائب سليمان
واعلن النائب سليمان بعد اللقاء: بحثنا  في الاستعجال في المستشفى الحكومي الذي قُرر لمنطقة عكار، وان شاء الله يكون لعكار قريبا مستشفى حكومي ثان ، كذلك بحثنا في أمور انمائية للمنطقة وخصوصا في مجال البنى التحتية من طرقات ومياه وغيرها من الأمور الحياتية للمواطنين.
وزير الخارجية
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله  بو حبيب الذي أعلن بعد اللقاء:" وضعت الرئيس ميقاتي في اجواء زيارتي الى الأردن والاجتماع الذي عقدته مع جلالة الملك عبدالله  الثاني ومع نظيري الأردني أيمن الصفدي. 
وتطرقنا أيضا الى قضايا إدارية والى موضوع النازحين واللاجئين وستجتمع اللجنة المكلفة ببحث موضوع اللاجئين قريبا برئاسة دولة الرئيس للنظر في تطورات هذا الأمر مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والجهات المعنية.
فرسان مالطا
وإستقبل الرئيس ميقاتي رئيس منظمة فرسان مالطا في لبنان مروان الصحناوي الذي قال بعد اللقاء: "أتيت  لشكر دولة الرئيس ميقاتي لزيارته مقر منظمة مالطا ذات السيادة في روما خلال زيارته دولة الفاتيكان حيث ذكرنا  بالخير للعمل الذي نقوم به  في لبنان.
وبحثنا أيضا في ايجاد الوسائل لنتمكن من ان نكون أكثر قربا من الشعب المهمش  لنعيد له كرامته وثقته، فلبنان وطن دائم وهذا لا يتم بالكلام بل بطريقة التعاطي  على المستويات الطبية الاجتماعية، التربوية والزراعية. فنحن لدينا نحو 60  مشروعا في لبنان، وما يهمنا هو  الإنسان وكرامته ،ولهذا فقد  قدمنا السنة الماضية خدمات ومساعدات لما يقارب مليون ونصف مليون شخص .
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