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الرئيس السابق ميشال عون: لبنان أكبر من يبلع وأصغر من أن يقسّم

2023-04-04 | 09:33
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الرئيس السابق ميشال عون: لبنان أكبر من يبلع وأصغر من أن يقسّم
الرئيس السابق ميشال عون: لبنان أكبر من يبلع وأصغر من أن يقسّم

صدر عن الرئيس العماد ميشال عون البيان التالي:



إن أي خلاف سياسي بين أبناء الوطن الواحد هو مرحلي ولا يُبرّر تفلّت الخطاب وجنوحه نحو الكراهية واستثارة الغرائز الطائفية وغير الطائفية، كما نتابع مؤخراً على وسائل التواصل.
إن المجتمع التعددي هو مصدر غنى للبنان فلا تجعلوا منه مصدر ضعف وتفتّت، وتذكروا أن الحروب الداخلية مدمِّرة للجميع، والتشبّث بالماضي لا يبني المستقبل، وتشويه التاريخ لا يغيّر الحقيقة.
ويبدو أنه من الملحّ التأكيد أن اللامركزية الإدارية الموسعة، المنصوص عنها في وثيقة الوفاق الوطني، هي تدبير إداري لا تقسيمي، فلا يتلطّى أحد وراءها، لا للترويج لمشاريع مرفوضة، ولا لاستعمالها فزّاعة عند الحاجة.
تذكروا أيضاً ان "لبنان أكبر من يبلع وأصغر من أن يقسّم"، وأنه أرض تلاقٍ وحوار، وقد حرصت على وضع أسس لأكاديمية لتعليم هذه القيم.
قدركم ايها اللبنانيون هو العيش معاً كيفما تقلّبت الظروف، فابحثوا عن الطريقة الأفضل لذلك.
 
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