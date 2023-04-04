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عقوبات اميركية على رجلي الاعمال اللبنانيين ريمون وتيدي رحمة... السبب؟

2023-04-04 | 10:44
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عقوبات اميركية على رجلي الاعمال اللبنانيين ريمون وتيدي رحمة... السبب؟
عقوبات اميركية على رجلي الاعمال اللبنانيين ريمون وتيدي رحمة... السبب؟

الخزانة الاميركية تفرض عقوبات على رجلي الاعمال ريمون وتيدي رحمة والشركات المملوكة من قبلهما ZR energy وZR Group وZR logistics

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية اليوم الشقيقين اللبنانيين ريموند رحمة وتيدي رحمة على لائحة العقوبات .
وقالت الوزارة في بيان لها على موقعها الالكتروني الى ان الشقيقين "استخدما ثروتهما وسلطتهما ونفوذهما للانخراط في ممارسات فاسدة تساهم في الانهيار. سيادة القانون في لبنان ، مما يقوض العمليات الديمقراطية في لبنان على حساب الشعب اللبناني. في الوقت الذي يواجه فيه اللبنانيون ضائقة اقتصادية كبيرة وأزمة طاقة حادة وخللًا سياسيًا غير مسبوق ، استخدم الأخوان رحمة إمبراطوريتهم التجارية وعلاقاتهم السياسية لإثراء أنفسهم على حساب مواطنيهم."
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية  بريان إي. "الآن أكثر من أي وقت مضى ، على الحكومة اللبنانية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تمس الحاجة إليها".
واضافت الوزارة " لقد اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا الإجراء اليوم وفقًا للأمر التنفيذي (الأمر التنفيذي) 13441 ، الذي يصرح بفرض عقوبات على الأشخاص الذين تقرر أنهم اتخذوا ، أو يشكلون خطرًا كبيرًا في اتخاذ إجراءات ، بما في ذلك أعمال العنف ، التي تهدف أو تؤدي إلى تقويض لبنان. العمليات أو المؤسسات الديمقراطية التي تساهم في انهيار سيادة القانون في لبنان."
واضافت  وزارة الخزانة فقد "استخدم ريمون زينة رحمة وشقيقه ، تيدي زينة رحمة ، الشركات الخاضعة لسيطرتهما - الموجودة داخل لبنان وخارجه - للفوز بالعديد من العقود الحكومية من خلال عملية مناقصة عامة شديدة الغموض. في عام 2017 ، حصل الأخوان رحمة على عقد من الباطن لاستيراد الوقود لاستخدامه من قبل شركة الكهرباء الوطنية اللبنانية المملوكة للدولة ، كهرباء لبنان ، ولاستيراد الوقود نيابة عن وزارة الطاقة والمياه اللبنانية في عملية مناقصة تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع. ليكون فاسدا. أثناء التعاقد ، استورد الأخوان رحمة وقودًا ملوثًا ، مما ألحق أضرارًا كبيرة بمحطات توليد الكهرباء اللبنانية. قام الأخوان رحمة ، من خلال شركتهما ZR Energy DMCC التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها ، بتسليم منتج الوقود الذي تعرض للخطر بشكل خطير من خلال مزجه مع أنواع الوقود الأخرى. وبينما اغنى الاخوة رحمة بهذا المخطط عانى الشعب اللبناني وزادت البنى التحتية للبلاد من التدهور. تعطلت محطات الطاقة في جميع أنحاء لبنان بشكل متزايد وزاد الانقطاع اليومي للكهرباء."
ولفتت الوزارة الى انه "تم تصنيف ريموند زينة رحمة وتيدي زينة رحمة وفقًا لـ E.O. 13441 لقيامه ، أو لتشكيل خطر كبير لاتخاذ ، إجراءات ، بما في ذلك أعمال العنف ، التي تهدف أو تؤدي إلى تقويض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية في لبنان ، مما يساهم في انهيار سيادة القانون في لبنان. تم تصنيف ZR Energy DMCC وفقًا لـ E.O. 13441 لكونه مملوكًا أو خاضعًا لسيطرة ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، ريمون زينة رحمة وتيدي زينة رحمة."
ويمتلك الأخوان رحمة ويديرون ، وفق ما اشارت الخزانة الاميركية، شركة ZR Group Holding SAL ومقرها لبنان ، وهي شركة تعمل في مجالات الطاقة والاتصالات والطيران. استخدم الأخوان رحمة شركة ZR Group Holding SAL لتوفير التمويل اللازم لإنشاء ZR Energy DMCC ، واستخدمت ZR Group Holding SAL نفوذها بين المؤسسات المالية اللبنانية لفتح خطابات اعتماد لشركة ZR Energy DMCC ، وتشترك الشركتان في الموظفين. ZR Logistics SAL ومقرها لبنان مملوكة أيضًا من قبل الأخوين رحمة من خلال ZR Group Holding SAL.، وتم تصنيف ZR Group Holding SAL و ZR Logistics SAL وفقًا لـ E.O. 13441 لكونه مملوكًا أو خاضعًا لسيطرة ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، ريمون رحمة وتيدي رحمة."

وعن تداعيات العقوبات، اشارت الخزتانة الاميركية الى انه "نتيجة لإجراءات اليوم ، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد المذكورين أعلاه ، وأي كيانات مملوكة ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، 50 بالمائة أو أكثر من قبلهم ، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين ، والموجودين في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ، يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. ما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُعفى بطريقة أخرى ، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات عبر الولايات المتحدة) التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات محددة أو محظورة بطريقة أخرى الأشخاص. تشمل المحظورات تقديم أو تلقي أي مساهمة من الأموال أو السلع أو الخدمات لصالح هؤلاء الأشخاص أو لصالحهم."
 
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عقوبات اميركية على رجلي الاعمال اللبنانيين ريمون وتيدي رحمة... السبب؟

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