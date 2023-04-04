العاهل الاردني استقبل بوحبيب و تشديد على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته

استقبل العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية اليوم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك عبدالله الدكتور جعفر حسان. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وفرص توسيع التنسيق والتعاون في المجالات كافة.

وأكد العاهل الاردني بحسب ما اشار الديوان الملكي في بيان له "وقوف بلاده المستمر إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق"، وتم التشديد أيضا" على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين، ولا سيما في البلدان المضيفة. كما تطرق اللقاء إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.