قداس يرأسه البطريرك الراعي بحضور النواب المسيحيين في ختام خلوة بيت عنيا

سأل البطريرك الراعي النواب المسيحيين في عظة القداس بعد خلوة بيت عنيا : "بماذا جعلتم الشعب يتقدم، أيّ قوى إيجابية حرّرت، ماذا أنتجت في المسؤولية؟ ماذا فعلت لانتخاب رئيس للجمهورية؟".

وقال: " السياسة التي تمارس السلطة بطريقةٍ خاطئة هي غير قادرة على الاعتناء بالاخرين فتسحق الفقراء وتستغل الارض وتواجه النزاعات ولا تعرف كيف تحاور".