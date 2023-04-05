الراعي للنواب المسيحيين في عظة القداس بعد خلوة بيت عنيا : ماذا فعلتم لانتخاب رئيس للجمهورية؟
سأل البطريرك الراعي النواب المسيحيين في عظة القداس بعد خلوة بيت عنيا : "بماذا جعلتم الشعب يتقدم، أيّ قوى إيجابية حرّرت، ماذا أنتجت في المسؤولية؟ ماذا فعلت لانتخاب رئيس للجمهورية؟".
وقال: " السياسة التي تمارس السلطة بطريقةٍ خاطئة هي غير قادرة على الاعتناء بالاخرين فتسحق الفقراء وتستغل الارض وتواجه النزاعات ولا تعرف كيف تحاور".
سأل البطريرك الراعي النواب المسيحيين في عظة القداس بعد خلوة بيت عنيا : "بماذا جعلتم الشعب يتقدم، أيّ قوى إيجابية حرّرت، ماذا أنتجت في المسؤولية؟ ماذا فعلت لانتخاب رئيس للجمهورية؟".
وقال: " السياسة التي تمارس السلطة بطريقةٍ خاطئة هي غير قادرة على الاعتناء بالاخرين فتسحق الفقراء وتستغل الارض وتواجه النزاعات ولا تعرف كيف تحاور".