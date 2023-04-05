بيان لنقابة أصحاب محطات المحروقات بشأن منتحلي صفتها .. وهذا ما طالبت به !

أوضحت نقابة اصحاب محطات المحروقات للرأي العام واصحاب المحطات والوزارات والادارات المعنية ووسائل الاعلام المحترمة ردا على ما "يتردد في الآونة الاخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام عن وجود ما يسمى رابطة او تجمع اصحاب محطات الطاقة، ان النقابة هي الجهة الرسمية الشرعية الوحيدة التي تتحدث باسم اصحاب المحطات".



وأشارت في بيان صادر عقب اجتماعها برئاسة امين السر حسن جعفر الى أنه "ليس كل من تقدم بطلب الى وزارة او ادارة بتأسيس جمعية او رابطة او ما شابه اصبح ذا صفة رسمية".



وأكدت انها تعمل ليلاً ونهاراً وجهاراً لمصلحة اصحاب المحطات، كما ان ابوابها مفتوحة لجميع الزملاء اصحاب المحطات"، مطالبة "الجهات المعنية الرسمية ابلاغ اصحاب العلاقة منتحلي الصفة ان القانون يُعاقب من يخالفه".