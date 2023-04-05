علي حمية: إيرادات وزارة الأشغال 300 مليون دولار "فرش".. ولكن!
علي حمية: موازنة وزارة الاشغال تبلغ حوالي ٢ مليون دولار فيما إيراداتها تفوق ٣٠٠ مليون دولار "فرش"
كشف وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أنه من المتوقع أن تفوق إيرادات المرافق التابعة للوزارة الـ٣٠٠ مليون دولار أميركي للعام ٢٠٢٣.
ولفت حمية إلى أن "موازنة الوزارة تبلغ ٢ مليون دولار "فقط"، في حين أن صيانة الطرق لوحدها بحاجة الى ١٠٥ مليون دولار، مؤكداً أن العمل جارٍ على زيادة موازنة الوزارة وفقاً للأطر الدستورية، لما وصفه "أكثر من ضرورة".