علي حمية: إيرادات وزارة الأشغال 300 مليون دولار "فرش".. ولكن!

علي حمية: موازنة وزارة الاشغال تبلغ حوالي ٢ مليون دولار فيما إيراداتها تفوق ٣٠٠ مليون دولار "فرش"

كشف وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية ‏أنه من المتوقع أن تفوق إيرادات المرافق التابعة للوزارة الـ٣٠٠ مليون دولار أميركي للعام ٢٠٢٣.

ولفت حمية إلى أن "موازنة الوزارة تبلغ ٢ مليون دولار "فقط"، في حين أن صيانة الطرق لوحدها بحاجة الى ١٠٥ مليون دولار، مؤكداً أن العمل جارٍ على زيادة موازنة الوزارة وفقاً للأطر الدستورية، لما وصفه "أكثر من ضرورة".