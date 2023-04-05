نائب وزير الخزانة الاميركية ردا على سؤال عن توقيت العقوبات على الأخوين رحمة وربطه برسالة سياسية على اعتبار أن الأدلة متوافرة منذ سنوات: القرار يحتاج الى وقت لبناء ملف متكامل وجمع الادلة الكافية