سليمان هارون يشرح عبر "الجديد": هذه آلية دولرة أسعار جلسات الكلى.. والدفع باللبناني

شرح نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون في حديث لـ"الجديد"، تفاصيل الآلية التي طرتها وزارة الصحة لتغطية جلسات غسيل الكلى، وذلك وفق تعرفة متحركة تواكب التغيرات في سعر الصرف.وأكد هارون أنه جرى تحديد تعرفة غسيل الكلى ب 53 دولارا للمستشفى، و10 دولار للطبيب.وأضاف: ستحتسب التعرفة بالليرة اللبنانية شهريا وفق مؤشر يصدر عن وزارة الصحة، على متوسط سعر صرف الدولار خلال الشهر، على أن تقدم المستشفيات الفواتير قبل العاشر من الشهر الذي يليه، ليتم الدفع من قبل وزارة المال خلال الشهر نفسه.أما فيما يتعلق بالمرضى المضمونين على حساب الضمان الاجتماعي والطبابة العسكرية وتعاونية الموظفين والامن العام وأمن الدولة، ولفت هارون إلى أنه ستجري مراسلتها الخميس بكتب تتضمن القرار الصادر عن وزارة الصحة لتطبيق المعيار نفسه.