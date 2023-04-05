الخزانة الأميركية تكشف المبلغ الذي حولته المصارف بعد 17 تشرين!

كشف نائب وزير الخزانة الاميركية براين نلسون عن حجم الأموال التي حوّلتها المصارف اللبنانية إلى خارج لبنان.



وفي إجازة صحافية، قال نلسون إن المصارف اللبنانية سمحت بتحويل ٤٦٠ مليون دولار لعدد من زبائنها منذ ١٧ تشرين عام 2019، تاريخ بدء الثورة وإغلاق المصارف أمام عموم المودعين حينها.



وعن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة على الأخوين تيدي ريمون رحمة، أكد نلسون أنه ليس هناك أي رسالة سياسية خلف العقوبات.



وردا على سؤال ما اذا كان قرار العقوبات على الاخوين رحمة رسالة إلى سليمان فرنجية، قال لا علاقة لوضع الاخوين رحمة على لائحة العقوبات بتوجيه أي رسالة سياسية لأي شخصية سياسية.



ورداً على سؤال عن توقيت العقوبات على الأخوين رحمة وربطه برسالة سياسية على اعتبار أن الأدلة متوافرة منذ سنوات، قال نلسون القرار يحتاج الى وقت لبناء ملف متكامل وجمع الأدلة الكافية.