وفد من الناشطين يلتقي وزير الأشغال: أعمال غير مرخصة على الشاطئ البتروني

بعد تكاثر الأشغال غير المرخّصة على شاطئ مدينة البترون في الفترة الأخيرة، ولمواجهة أي محاولة جديدة للتعدّي على بحر "أبو علي" في كفرعبيدا، التقى وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية وفد من الناشطين، بحضور مدير عام النقل البري والبحري د أحمد تامر.



ووعد حميّة وتامر الوفد المؤلّف من ليال بو موسى، ماغي نجم، طوني ناصيف، وزياد سليمان، بعدم السماح بأي تعدّ على الاملاك البحريّة، مؤكداً أنه لن تمنح رخص لاحد في هذا الإطار.



ونوّه حمية وتامر إلى أن الوزارة سترسل الأسبوع المقبل وفدا من المهندسين الى البترون، من أجل الكشف على كل الساحل البتروني، لأخذ التدابير اللازمة بخصوص التعديات عليه.