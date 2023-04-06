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شعبة المعلومات تكشف هويّات منفذي عملية السّطو المسلّح على محل مجوهرات

2023-04-06 | 03:49
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شعبة المعلومات تكشف هويّات منفذي عملية السّطو المسلّح على محل مجوهرات
شعبة المعلومات تكشف هويّات منفذي عملية السّطو المسلّح على محل مجوهرات

شعبة المعلومات تكشف هويّات منفذي عملية السّطو المسلّح على محل مجوهرات

اعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي في بيان انه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورطين بها، وبعد أن تعرّض محل مجوهرات في بلدة ضهر العين - الكورة، بتاريخ 18-3-2023 لمحاولة سطو مسلّح باءت بالفشل، من قبل أشخاص مجهولين مسلّحين استخدموا سيّارة نوع "بي أم X5" من دون لوحات وذات زجاج حاجب للرؤية، كثّفت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المتورّطين.

 بنتيجة التحريّات الدقيقة، تم تحديد هويّة أحد المشتبه بهم، ويدعى م. ج. (من مواليد عام ۱۹۹۸، لبناني) .

و بتاريخ 23-3-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في مجدليا، وبرفقته شقيقه هـ. ج. (من مواليد عام ۲۰۰۰، لبناني)

بالتحقيق معهما، اعترفا أنهما قاما بتنفيذ الأمور اللّوجستية لعملية السّطو المسلّح وتزويد باقي أفراد العصابة بالسيّارة لاستخدامها في العملية، وذلك بعد إزالة اللّوحات عنها ووضع حاجب للرؤية على زجاجها، لقاء بدل مادي.

وتم ضبط السّيّارة، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَيْن وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص."

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شعبة المعلومات تكشف هويّات منفذي عملية السّطو المسلّح على محل مجوهرات

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