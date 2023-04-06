"التقدمي" يندد باعتداءات الاحتلال في المسجد الاقصى: المطلوب تحرك حقيقي لوقف ارتكاباته

"التقدمي" يندد باعتداءات الاحتلال الاسرائيلي في المسجد الاقصى: المطلوب تحرك حقيقي لوقف ارتكاباته

اعلن الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان له ان "لا ينفكّ الاحتلال الاسرائيلي يرتكب في كل يوم جرائمه بحق الفلسطينيين بما يُوضح أكثر فأكثر طبيعته العدوانية وآخرها عبر الاقتحامات التي يقوم بها لحرم المسجد الأقصى والاعتداءات على المصلّين في شهر رمضان المبارك، بما يهدف إلى تغيير الوضع القانوني القائم للأماكن المقدسة، الاسلامية والمسيحية، ضارباً بعرض الحائط القرارات الأممية والشرائع الانسانية ومتجاهلاً كل القرارات والمواقف التي تنطلق من المؤسسات والمحافل العربية والدولية."

وجدد الحزب في بيانه إدانته الشديدة لهذه العدوانية، فإنه يدعو القوى الحيّة، أو ما تبقّى منها، في المجتمعين العربي والدولي، إلى تحرك سريع حقيقي وفاعل يوقف هذه الارتكابات ويضع حداً لكل الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين وشعبها وأرضها وتاريخها وتراثها، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية الوحدة والتواصل الدائم بين كل أطياف الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يجري بحقه.