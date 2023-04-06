الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
سياسة
انتخابات 2022
الأخبار
النشرة
رياضة
فن
منوعات
فيديوهات
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
AlJadeed
البحث
AlJadeed

محليات

خلف وصليبا من مجلس النواب في اليوم ال78 لاعتصامهما: حرروا الناس من أوجاعها ومعاناتها

2023-04-06 | 06:15
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
خلف وصليبا من مجلس النواب في اليوم ال78 لاعتصامهما: حرروا الناس من أوجاعها ومعاناتها
خلف وصليبا من مجلس النواب في اليوم ال78 لاعتصامهما: حرروا الناس من أوجاعها ومعاناتها

النائبان خلف وصليبا من مجلس النواب في اليوم ال78 لاعتصامهما: حرروا الناس من أوجاعها ومعاناتها

عقد النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا قبل ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي، تحدثا فيه عن الاوضاع الراهنة.
وقال خلف:" اردنا ان نتحدث في هذا اليوم ال 78 لوجودنا في داخل المجلس النيابي، وحديثنا اليوم، لان في يوم غد ندخل في فترة الاعياد. والاعياد هي فرح. من هنا قررنا ان نقف سوية قبل ان تمر فترة الاعياد بخير على لبنان وشعبنا، كم نحن ملتزمون بقرار اتخذناه في 19/1/2023 من بعد 78 يوما، الخص بكلمة واحدة في 21/3/2023 كان هناك جلسة للجنة الادارة والعدل وبينما كانت منعقدة صار هناك تفلت كلي للدولار حتى وصل الى 140 الف ليرة لبنانية وكان هناك موقف للنواب. وهذا الموقف مسؤول لانهم طلبوا جميعا الانتخاب الفوري لرئيس للجمهورية. وصدقا هذه الجلسة الوحيدة خلال ال  78 يوما وسمعنا كل النواب، من كل الاحزاب التي تقول انه يجب الخروج من الدوامة التي وضعنا انفسنا فيها، وما نحن موجودون فيه".
وأضاف خلف : "بعض النواب قالوا يجب ان تقفل الابواب على النواب جميعا، ليقوموا بواجباتهم. صحوة الضمير هذه، التي كانت في 21/3/2023 فقدت مع هبوط سعر الدولار، وكأن من يتحكم بالدولار يتحكم ايضا بنية النواب. من هنا أريد القول، اننا نشعر وكأننا في دوامة عبثية التي تضع لبنان في خطر، المواطن في خطر، الديموقراطية في خطر، وكأن لا أحد يشعر بمعاناة الناس وباوضاعها، غير مقبول أن ننتظر جلسة ستخصص فقط لاعلان نتائج اتفاق او تسوية وليس اللبنانيين الذين يقومون بها غير مقبول باسم الكرامة الوطنية نرى دولا تحضر الى لبنان وعلى شكر هذا المسعى ايا يكن ان نشعر بالذل، ان الارادة الوطنية بما ان دولا تأتي وتحدد لنا كيف هو المسعى الذي سنتفق عليه، 128 نائبا هم المسؤولون عن انتخاب رئيس للجمهورية، غير مقبول تحت اي ظرف ان نكون متنكرين للانسان".
ورأى خلف ان "على كل النواب ان يعرفوا ان اللبناني جوهر سياستنا وليس مظهر لوجودنا في داخل البرلمان، من هنا أتوجه نجاة وانا الى النواب كافة، ومن يختزل قرار النواب، ان نقول: حرروا الناس من أوجاعها، حرروا الناس من معاناتها، اشعروا مع الناس، وعيب علينا ان نسمح لانفسنا ان تكون هناك دول تحاول ان تنتج رئيسا للجمهورية ونحن ليس لدينا حس في هذا الموضوع".
بدورها قالت النائبة نجاة صليبا:" اريد القول، ان هناك جريمة زينب زعيتر حصلت اما الاعين، والمجرم نفذ جريمته أمام أعين اطفاله وتباهى بها، ولم يقل له أحد من الرجال لماذا فعلت ذلك، بحجة انه كان يغسل عارا غير مؤكد منه، ولا يعرف معطياته ولم يسألها ماذا كانت تفعل، نحن وجهنا كتابا الى وزير العدل حول التحقيقات في هذه الجريمة التي نعتبرها جريمة في حق نساء مستضعفات لا يجب السكوت عنها اليوم قدمنا الكتاب لوزير العدل وسنعرضها في لجنة حقوق الانسان النيابية".
مقالات ذات صلة
خلف وصليبا من مجلس النواب في اليوم ال78 لاعتصامهما: حرروا الناس من أوجاعها ومعاناتها

محليات

وصليبا

النواب

اليوم

لاعتصامهما:

حرروا

الناس

أوجاعها

ومعاناتها

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الإتحاد العمالي تقدم باقتراحات الإصلاح في تقديمات الضمان الإجتماعي
علي حمادة : سليمان فرنجية يخوض المعركة من خلال الضغط الذي يقوم به حزب الله و بري

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

aljadeedtv
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
الأخبار
محليات
عربيات
دوليات
إقتصاد
متفرقات
التقارير
محليات
عربيات
دوليات
فقرة الصحف
إقتصاد
أسرار الصحف
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن
أهل الفن
نجوم من العالم
منوعات
لايف ستايل
صحة جنسية
صحافة عالمية
حدث اليوم
مقدمة النشرة المسائية
خاص الجديد
تقارير إخبارية
تحقيقات
مدونات
نشرات الطقس
أخبار منوعة
من عنا
أخبار منوعة
سياسة
فيديوهات
منوعات
اطفال
لك سيدتي
خاص الرجال
فن
مسلسلات
خاص الجديد
رياضات قتالية
شباب و كشافة
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023