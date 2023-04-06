خلف وصليبا من مجلس النواب في اليوم ال78 لاعتصامهما: حرروا الناس من أوجاعها ومعاناتها

النائبان خلف وصليبا من مجلس النواب في اليوم ال78 لاعتصامهما: حرروا الناس من أوجاعها ومعاناتها