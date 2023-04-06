هذه هي تفاصيل الحلّ اليمني بين إيران والسعودية!



وكشف مصدر عربيّ مطّلع لـ"أساس" أنّ وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والإيراني حسين أمير عبد اللهيان سبق اجتماعهما في الصين اليوم، حصول دون تقدم ملموس في الملف اليمني.

وقال المصدر إنّ ملفّ اليمن "شهد اتفاقاً على عدة نقاط أبرزها:

- تمديد الهدنة بين الحوثيين والحكومة اليمنية حتّى نهاية العام الجاري.

- يعاد تصدير النفط اليمني عبر الموانئ اليمنية.

- يتم توقيع "اتفاق إطار" سياسي بين الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثي، يطلق الحل السياسي للأزمة في اليمن. ويحتمل أن يكون التوقيع في السّعودية خلال الأيام المقبلة.

- تستمرّ عملية تبادل المعتقلين بين أطراف النزاع اليمني.

- يبدأ صرف رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية والحوثيين.