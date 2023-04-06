جعجع متوجها الى الدولة: ما هي الموجبات الوطنية التي تحتِّم في هذه اللحظة بالذات إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه اسرائيل؟

صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان التالي:

تعليقا على أحداث الجنوب بعد ظهر اليوم أتوجّه إلى الحكومة اللبنانية بالأسئلة التالية: