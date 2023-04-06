الخارجية: يبدي لبنان إستعداده للتعاون مع قوات حفظ السلام في جنوب لبنان ويحذر من نوايا اسرائيل التصعيدة التي تهدد السلم والامن

إجتمع دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب. وبناء على المشاورات والاتصالات السياسة المحلية والدولية التي تم إجراؤها صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي: