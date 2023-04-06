بالصور | الجيش يعثر على عدد من الصواريخ في محيط زبقين والقليلة

عثرت وحدة من الجيش على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدّة للإطلاق في محيط بلدتَي زبقين والقليلة، ويجري العمل على تفكيكها.