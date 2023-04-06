هادي الأمين لـ"الجديد": مدير عام كازينو لبنان "المسنود سياسيا" يصر على الإكمال بالتلزيم رغم كتاب رئيس الحكومة بوقف تلزيم أعمال الميسر عبر الانترنت فيه