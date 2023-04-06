البطريرك الراعي في قداس خميس الأسرار: مدعوون إلى إبراز جمال السياسة كفن شريف لخدمة الخير العام

البطريرك الراعي: نحن أمام جماعة سياسية خالية من أي مسؤولية تمارس السياسة وفقاً لمصالحها ومن المؤلم حقاً غياب رجال الدولة والبرهان أنّ لا أحد يقدّم أي مشروع جدّي لإنهاض لبنان من انهياره الكامل