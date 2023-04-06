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مراسل "الجديد" في الجنوب: حتى الآن الامر يقتصر على التحليق المكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض والغارات الوهمية التي تسمع بين الحين والآخر
2023-04-06 | 17:30
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مراسل "الجديد" في الجنوب: حتى الآن الامر يقتصر على التحليق المكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض والغارات الوهمية التي تسمع بين الحين والآخر
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