مراسل "الجديد" في الجنوب: تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي المعادي يسمع من حين لآخر فوق المناطق الجنوبية

جورج عقيص لـ"#هنا_بيروت": خطوة ميقاتي التدقيق في حسابات "كهرباء لبنان" هو مطلبنا وهذا ما يجب القيام به ولو فعل العكس لكان الأمر مستغرب وهذا ما نطلبه في كل الإدارات بما فيها مصرف لبنان وهذا ما طلبه صندوق النقد أيضاً