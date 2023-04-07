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إسرائيل تشن قصفا جويا على غزة ولبنان

2023-04-06 | 22:23
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إسرائيل تشن قصفا جويا على غزة ولبنان
إسرائيل تشن قصفا جويا على غزة ولبنان

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، قصفا جويا على جنوب لبنان وقطاع غزة، وذلك بعد اعتراضه عشرات الصواريخ التي أُطلقت من لبنان في أعقاب يومين شهدا قيام قوات الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى المبارك.

في المقابل، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إن دفاعاتها الجوية تصدت للطيران الحربي الإسرائيلي فوق قطاع غزة.

بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه تم إطلاق 8 صواريخ من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق من الخميس، اعتراض صواريخ أُطلقت من لبنان، وقالت تل أبيب إنها تدرس احتمال تورط إيران في إطلاق الصواريخ.

وجاء ذلك عقب ليلتين من الاقتحامات الإسرائيلية للمصلى القبلي في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة حيث اعتدت على المصلين والمرابطين بالضرب واعتقلت مئات منهم.
 
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