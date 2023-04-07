اليونيفيل: نحث جميع الأطراف على وقف جميع اعمال التصعيد

بيان صادر عن اليونيفيل:



في وقت مبكر من صباح اليوم ، أبلغ الجيش الإسرائيلي اليونيفيل أنه سيبدأ الرد المدفعي على إطلاق الصواريخ يوم أمس.

وبعد ذلك مباشرة ، سمع أفراد اليونيفيل دوي انفجارات في محيط مدينة صور.



ان رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق.



كما ان آليات الاتصال والتنسيق لدينا منخرطة بشكل كامل من اجل التهدئه .



و قال الجانبان إنهما لا يريدان الحرب.



ان الإجراءات التي تمت خلال اليوم الماضي خطيرة وتنذر بتصعيد خطير.



نحث جميع الأطراف على وقف جميع اعمال التصعيد عبر الخط الأزرق الآن.