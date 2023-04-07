"العربية": الجيش الإسرائيلي يعلن استدعاء جنود الاحتياط مع التركيز على الدفاع الجوي وسلاح الجو

موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين "إسرائيليين": نقاش الوزراء الإسرائيليين خلص إلى أن "إسرائيل" لا مصلحة لها بالانجرار لصراع إقليمي ورئيس الموساد أيد ضرب أهداف لحزب الله لكن رئيس أركان الجيش طلب إبقاء الحزب خارج المعادلة