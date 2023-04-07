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هدوء يسود جنوب لبنان وتحديدا في بلدة القليلة-صور .. لمتابعة البث المباشر:
2023-04-07 | 07:37
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هدوء يسود جنوب لبنان وتحديدا في بلدة القليلة-صور .. لمتابعة البث المباشر:
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