الخارجية الفرنسية تعلّق على الأحداث في جنوب لبنان وفلسطين .. "نحض جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس"





أكدت فرنسا الجمعة تمسكها الراسخ بأمن إسرائيل وبإستقرار لبنان وسيادته، وذلك بعد الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على كل من لبنان وقطاع غزة ردًا على إطلاق صواريخ منهما على أراضيها