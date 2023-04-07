مصادر عين التينة لـ"الجديد": الانتخابات البلدية قائمة في موعدها.. وهذه آلية التمويل!

أكدت مصادر عين التينة للجديد أن الانتخابات البلدية والإختيارية قائمة في موعدها، مشيرة إلى أن التمويل سيؤمن من حقوق السحب الخاص.



وأضافت المصادر: إذا كان رئيس التيار جبران باسيل يرى صعوبة في تأمين الظروف اللوجستية لإجراء انتخابات تحفظ تكافؤ الفرص بين المرشحين كما قال في بيانه الاخير، فلينزل الى مجلس النواب ويشارك في التصويت على ارجاء الانتخابات ستة أشهر أو سنة كحد أقصى، وليكف عن إطلاق المواقف الشعبوية لأن الانتخابات النيابية لا تزال بعيدة.