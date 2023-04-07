جمعية تدعي نية إقامة حفل تكريمي للرئيس سليم الحص.. والمكتب الإعلامي للحص يوضح

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس سليم الحص البيان التالي:



وردتنا في الآونة الاخيرة اتصالات هاتفية عدة من مواطنين تمّ الاتصال بهم من قِبَل أشخاص يدّعون صفة الرئاسة في جمعية ثقافية، وأنّ الجمعيّة تنوي إقامة حفل خاص لتكريم الرئيس الحص، وأنّها بصدد جمع أرشيف الرئيس الحص لعرضه في الحفل.



يهمّ المكتب الإعلامي للرئيس سليم الحص، أن يؤكّد أنّه لم تُعطَ أيّة موافقة من عائلته أو من مكتبه لأي شخص، أو لأي جمعية أو جهة خاصة، لإقامة حفل تكريم للرئيس سليم الحص، لأن أعمال الرئيس الحص، وتاريخه وممارساته الأخلاقية و الوطنية الخالصة، والمشهود له بالكرامة و الأنفة والتعفف وبنظافة الكف، هي مصدر تكريم الرئيس سليم الحص، وأعظم تكريم يحصل عليه هو محبّة الناس واحترامهم بعد رضى الله عزّ وجلّ.



إنّ المكتب الإعلامي يوضح للجميع، أنّ الأشخاص الذين يدّعون صفة التكريم ويقومون بالتجوال على المحال التجارية، في بعض أحياء بيروت، لطلب المال بحجة جمع التبرعات للتكريم المزعوم، هم مجرّد منتحلو صفه، ونلفت انتباه أحبتنا وأهلنا في بيروت، إلى عدم الاستجابة لتقديم أي تبرع مالي، لأي عمل يحمل اسم الرئيس سليم الحص، لأنّ ذلك يتنافى مع أخلاقيّاته ومبادئه وهو مرفوض منه ومن عائلته.



إن مكتب الرئيس الحص في صدد إحالة الجهة المنتحلة صفة رئاسة الجمعية، إلى القضاء المختصّ، لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وانزال العقوبة القصوى بحقه وبحقّ كلّ من تسوّل له نفسه استعمال اسم الرئيس سليم الحص في غير محله.

