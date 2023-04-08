بمناسبه عيد الفصح المجيد توجه رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري من اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة بالتهنئه آملاً أن تحمل هذه المناسبة المباركة هذا العام بشارة أمل لقيامة لبنان، وموعداً لإنتصار إرادة الخير والحياة لدى اللبنانيين ونهاية لدرب الجلجلة .
تنفيذاً للخطة الموضوعة للعودة التدريجية لسير العمل بصورة طبيعية في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وبعد تذليل المعوقات المالية والإدارية واللوجستية،
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار المتابعة المسّتمرة التي يقوم بها مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية للحدّ من الجرائم وتوقيف مرتكبيها، بتاريخ 5-4-2023 وفي محلة غاليري سمعان،