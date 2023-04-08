التقدمي أسف لتعديلات نقابة محامي بيروت: لاعادة النظر بها فورا حرصا على الحريات







انتقدت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، في بيان، التعديلات التي حصلت مؤخرا في نظام نقابة محامي بيروت، واعتبرت انها "تحد من الحرية الشخصية للمحامين في المشاركة - وفق الأصول - بالندوات والمقابلات على أنواعها، ما يشكل مسا مباشرا ودون أي مسوغ بحق التعبير عن الرأي المكرس في شرعة حقوق الإنسان كما في الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء".