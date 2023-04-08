قوى الأمن: توقيف متهم بجرائم احتيال وسلب وترويج عملة مزيّفة في منطقة غاليري سمعان



صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار المتابعة المسّتمرة التي يقوم بها مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية للحدّ من الجرائم وتوقيف مرتكبيها، بتاريخ 5-4-2023 وفي محلة غاليري سمعان،