ميقاتي: انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مرهون بانتهاء البحث بموضوع تصحيح رواتب القطاع العام والتقديمات الممكنة

ميقاتي: بدا واضحا منذ اليوم الاول لتولي الحكومة مسؤولياتها بعد الشغور أن هناك فريقا سياسيا لا يريد لهذه الحكومة أن تعمل ويتصرف على قاعدة أن المطلوب هو الوصول الى التعطيل التام