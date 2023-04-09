إيهاب حمادة: تعالوا لنجلس معاً ونتحاور
دعا عضو تكتل بعلبك الهرمل النيابي الدكتور ايهاب حمادة، خلال مأدبة إفطار نظمتها جمعية الإمداد الخيرية في بعلبك، إلى الحوار والتفاهم لانتخاب رئيس للجمهورية انطلاقا من المتغيرات الحاصلة، سواء على مستوى الداخل، او على مستوى الخارج والمنطقة، ونحن لسنا في الموقع الذي يفرض فيه علينا احد في العالم رئيساً.
واضاف: تعالوا الى طاولة حوار لنتفاهم فيما بيننا، انظروا الى المملكة العربية السعودية وايران، قد جلسا الى طاولة ووصلا الى تفاهم، ويمكن ان نرى ثمار ذلك، لكن تعالوا لنجلس معاً ونتحاور ونتفاهم، يمكننا اذا توفرت الارادة ان نصل الى سيادة واستقلال بإرادة حقيقية، اذا كنا أصحاب القرار، وبذلك يمكن أن نصل الى خواتيم سعيدة تنتهي بانتخاب رئيس للجمهورية.