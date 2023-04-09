إيهاب حمادة: تعالوا لنجلس معاً ونتحاور

واضاف: تعالوا الى طاولة حوار لنتفاهم فيما بيننا، انظروا الى المملكة العربية السعودية وايران، قد جلسا الى طاولة ووصلا الى تفاهم، ويمكن ان نرى ثمار ذلك، لكن تعالوا لنجلس معاً ونتحاور ونتفاهم، يمكننا اذا توفرت الارادة ان نصل الى سيادة واستقلال بإرادة حقيقية، اذا كنا أصحاب القرار، وبذلك يمكن أن نصل الى خواتيم سعيدة تنتهي بانتخاب رئيس للجمهورية.