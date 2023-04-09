مهند الحاج علي: المسار الأميركي مختلف عن الفرنسي والسعودي بالنسبة للملف الرئاسي اللبناني

حسين شبكشي لـ"الرئيس": ربطت الإتفاقية بين إيران والسعودية بـ60 يوما لتبيان صدقية النوايا وبالتالي لن يكون اي حراك جاد على الساحة اللبنانية والتي يمارس الحراك فيها الطرف الفرنسي الذي يسوق لفكرة سليمان فرنجية رئيسا ونواف سلام رئيسا للوزراء