حسين شعيتو : سيتم التمديد لرياض سلامة ومن يريد معاقبته "يفرجينا عضلاتو"..وهذا ما قاله عن جبران باسيل

عماد الشدياق لـ"الجديد": لا مصلحة لرياض سلامة بالخروج من الحاكمية وسعر الدولار ملتهب وهو يعمل على تأمين الإستقرار قبل خروجه وبتقديري هذه "آخر خرطوشة" لمنصة صيرفة قبل دولرة الأسعار