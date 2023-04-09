معلومات "الجديد": باسيل يرسل موفدا إلى الثنائي!

أفادت معلومات "الجديد" إن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أوفد النائب آلان عون لخوض جلسات تواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله لاستطلاع عقد جلسة تشريعية، يكون هدفها تأجيل الانتخابات المحلية والتمديد للبلديات الحالية بموجب قانون صادر عن مجلس النواب.



ولفتت المعلومات إلى أن هذا التأجيل يرتبط بإعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عدم القدرة على تمويل الانتخابات من صندوق السحب الخاص sdr، إذ إن التيار سيشارك في جلسة نيابية للتأجيل، لكن بعد اعلان تعذر التمويل.



وتؤكد المصادر أن هذا الامر يفترض ان يتم حسمه الاسبوع الطالع.



في المقابل، تقول مصادر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن الحكومة ووزير الداخلية بسام المولوي سوف يستمران في التشديد على اجراء الانتخابات حتى آخر لحظة.