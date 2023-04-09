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الآن عون ينفي ما أوردته "الجديد": متمسكون بإجراء الإنتخابات ما لم تتخلف الحكومة عن تأمين التمويل

2023-04-09 | 16:16
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الآن عون ينفي ما أوردته &quot;الجديد&quot;: متمسكون بإجراء الإنتخابات ما لم تتخلف الحكومة عن تأمين التمويل
الآن عون ينفي ما أوردته "الجديد": متمسكون بإجراء الإنتخابات ما لم تتخلف الحكومة عن تأمين التمويل

تعليقاً على خبر أوردته قناة "الجديد"، أشار النائب المكتب الإعلامي للنائب إلى أنه لم يحصل أي مبادرة أو تكليف من قبل التيار الوطني الحر تجاه أي طرف سياسي آخر لعقد جلسة تشريعية، أكان لتأجيل الإنتخابات البلدية أو لأي غرض آخر.

وكانت معلومات "الجديد" قد أفادت أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أوفد عون لخوض جلسات تواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله لاستطلاع عقد جلسة تشريعية، يكون هدفها تأجيل الانتخابات المحلية والتمديد للبلديات الحالية بموجب قانون صادر عن مجلس النواب.

ولفتت المعلومات إلى أن هذا التأجيل يرتبط بإعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عدم القدرة على تمويل الانتخابات من صندوق السحب الخاص sdr، إذ إن التيار سيشارك في جلسة نيابية للتأجيل، لكن بعد اعلان تعذر التمويل.

واعتبر عون في بيانه، أن ما يحصل في مجلس النواب من نقاش بين الكتل النيابية خلال جلسات اللجان وخارجها هو نقاش حول مصير الإنتخابات البلدية التي تمّت الدعوة اليها من دون الإجابة عن كثير من التساؤلات التي أثيرت من الكتل النيابية، وكان آخرها في جلسة اللجان المشتركة الاخيرة.

وقال عون إن موقف التيار الوطني الحر واضح وقد عبّر عنه في بيانات سابقة وهو مع حصول الإنتخابات البلدية في حال تأمّنت ظروفها ومستلزماتها، وهو يستعدّ لها في مختلف المناطق اللبنانية. 

وأضاف: أما في حال بقيت الحكومة متخلّفة عن تأمين التمويل وكل المستلزمات البشرية والإدارية المطلوبة لإجرائها منذ تاريخ الدعوة اليها حتى تواريخ إجرائها، فسيتحمّل التيار الوطني الحر مسؤوليته لمنع وقوع البلديات والمخاتير في حالة الفراغ.

وختم: يبقى أن الجواب الوحيد والمفيد الذي ينتظره اللبنانيون حول حصول الإنتخابات أو عدمها هو عند الحكومة فقط وليس عند الكتل النيابية.
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