معلومات "الجديد": رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل توجه الى باريس وسيتلقي مسؤول الملف اللبناني باتريك دوريل على غداء في الإليزيه يوم الثلاثاء المقبل

الرئيس السوري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي: العراق كان صوت سوريا في المحافل العربية والدولية رفضاً للعدوان عليها

الرئيس السوري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي: العراق كان صوت سوريا في المحافل العربية والدولية رفضاً للعدوان عليها