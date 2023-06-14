الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

السيد نصر الله استقبل مؤسس "حزب الكرامة" ‏في مصر الأمين العام للمؤتمر القومي العربي حامدين صباحي

2023-06-14 | 03:11
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
السيد نصر الله استقبل مؤسس &quot;حزب الكرامة&quot; ‏في مصر الأمين العام للمؤتمر القومي العربي حامدين صباحي
السيد نصر الله استقبل مؤسس "حزب الكرامة" ‏في مصر الأمين العام للمؤتمر القومي العربي حامدين صباحي

السيد نصر الله استقبل مؤسس "حزب الكرامة" ‏في مصر الأمين العام للمؤتمر القومي العربي حامدين صباحي

استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله مؤسس حزب الكرامة ‏في مصر الأمين العام للمؤتمر القومي العربي السيد حامدين صباحي وبحضور ‏مسؤول وحدة العلاقات العربية والدولية في حزب الله السيد عمار الموسوي حيث ‏جرى التباحث حول الأوضاع العربية عمومًا وتطورات فلسطين المحتلة والمهام ‏الملقاة على القوى الحيّة في الأمة تجاه هذه القضية المقدسة وأهمية تفعيل الأطر ‏القومية والجامعة لهذه القوى لخدمة هذا الهدف. ‏
مقالات ذات صلة
السيد نصر الله استقبل مؤسس "حزب الكرامة" ‏في مصر الأمين العام للمؤتمر القومي العربي حامدين صباحي

محليات

استقبل

"حزب

الكرامة"

الأمين

العام

للمؤتمر

القومي

العربي

حامدين

صباحي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
النائب حسن فضل الله من مجلس النواب : سنصوت لمرشحنا من ضمن تحالف يلتقي على رؤية سياسية وانقاذية مشتركة
النائب قاسم هاشم لـ"الجديد": المهم لنا ان نحمي البلد ووصول اي شخصية للرئاسة في اطار التحدي لا يخدم البلد

اقرأ ايضا في محليات

هكتور حجار للجديد: نريد حلاً سياسياً لملف النازحين السوريين فالقضية قضية شعب والموضوع ليس قصة اموال
13:03

هكتور حجار للجديد: نريد حلاً سياسياً لملف النازحين السوريين فالقضية قضية شعب والموضوع ليس قصة اموال

وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار لـ"الجديد": نريد حلاً سياسياً لملف النازحين السوريين فالقضية قضية شعب والموضوع ليس قصة اموال

13:03

هكتور حجار للجديد: نريد حلاً سياسياً لملف النازحين السوريين فالقضية قضية شعب والموضوع ليس قصة اموال

وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار لـ"الجديد": نريد حلاً سياسياً لملف النازحين السوريين فالقضية قضية شعب والموضوع ليس قصة اموال

كنعان: تسويق رواية تصويتي لجهاد العرب كذبة سخيفة
12:45

كنعان: تسويق رواية تصويتي لجهاد العرب كذبة سخيفة

كنعان: تسويق رواية تصويتي لجهاد العرب كذبة سخيفة

12:45

كنعان: تسويق رواية تصويتي لجهاد العرب كذبة سخيفة

كنعان: تسويق رواية تصويتي لجهاد العرب كذبة سخيفة

معلومات الجديد : إنفراج متوقع اعتباراً من يوم غد في ملف منح التأشيرات الى دولة الامارات العربية المتحدة
11:17

معلومات الجديد : إنفراج متوقع اعتباراً من يوم غد في ملف منح التأشيرات الى دولة الامارات العربية المتحدة

معلومات الجديد : إنفراج متوقع اعتباراً من يوم غد في ملف منح التأشيرات الى دولة الامارات العربية المتحدة

11:17

معلومات الجديد : إنفراج متوقع اعتباراً من يوم غد في ملف منح التأشيرات الى دولة الامارات العربية المتحدة

معلومات الجديد : إنفراج متوقع اعتباراً من يوم غد في ملف منح التأشيرات الى دولة الامارات العربية المتحدة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023