السيد نصر الله استقبل مؤسس "حزب الكرامة" في مصر الأمين العام للمؤتمر القومي العربي حامدين صباحي
السيد نصر الله استقبل مؤسس "حزب الكرامة" في مصر الأمين العام للمؤتمر القومي العربي حامدين صباحي
استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله مؤسس حزب الكرامة في مصر الأمين العام للمؤتمر القومي العربي السيد حامدين صباحي وبحضور مسؤول وحدة العلاقات العربية والدولية في حزب الله السيد عمار الموسوي حيث جرى التباحث حول الأوضاع العربية عمومًا وتطورات فلسطين المحتلة والمهام الملقاة على القوى الحيّة في الأمة تجاه هذه القضية المقدسة وأهمية تفعيل الأطر القومية والجامعة لهذه القوى لخدمة هذا الهدف.