السيد نصر الله استقبل مؤسس "حزب الكرامة" ‏في مصر الأمين العام للمؤتمر القومي العربي حامدين صباحي

السيد نصر الله استقبل مؤسس "حزب الكرامة" ‏في مصر الأمين العام للمؤتمر القومي العربي حامدين صباحي