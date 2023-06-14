مجلس النواب التأم بنصاب كامل لانتخاب رئيس للجمهورية وهكذا جاءت نتيجة إقتراع الدورة الأولى

فادي بوديّة لـ"هنا بيروت": الثقة مفقودة بين المكونات التي رشحت جهاد أزعور، وجبران باسيل أول من أرسل إلى جعجع وقال له "التقارب بيني وبينك يسهم في إسقاط فرنجيه"