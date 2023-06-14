مجلس النواب التأم بنصاب كامل لانتخاب رئيس للجمهورية وهكذا جاءت نتيجة إقتراع الدورة الأولى
نتيجة إقتراع الدورة الأولى: جهاد أزعور 59، سليمان فرنجية 51، زياد بارود 7, لبنان الجديد 8، جوزيف عون 1، ملغاة 1، ورقة بيضاء 1
التأم مجلس النواب بنصاب كامل في في الدورة الأولى للجلسة الـ12 لانتخاب رئيس الجمهورية حيث حضر 128 نائباً دون اي غياب.
وبعد عملية التصويت جاءت نتيجة فرز أصوات النواب المقترعين للدورة الاولى من الجلسة كالآتي:
جهاد أزعور: 59
سليمان فرنجيه: 51
ورقة بيضاء:1
زياد بارود:7
أوراق ملغاة: 1
لبنان الجديد: 8
جوزف عون:1
وقد رفع بري الجلسة بعد فقدان النصاب.