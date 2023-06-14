أبو الحسن : نواب اللقاء الديمقراطي على موقف واحد وترجموا ذلك بالتصويت جميعهم للمرشح جهاد ازعور

أبو الحسن : نواب اللقاء الديمقراطي على موقف واحد وترجموا ذلك بالتصويت جميعهم للمرشح جهاد ازعور

أكد أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أن اللقاء كان في غاية الوضوح في موقفه الذي عاد وعبّر عنه بعد اجتماعه الأخير، وكل نواب اللقاء هم على موقف واحد وقرار واحد وصوت واحد، وترجموا ذلك بالتصويت جميعهم للمرشح جهاد ازعور وفق الأسس التي تضمنها بيان اللقاء، ولم يحصل أي توزيع بالاصوات كما حاول البعض إيهام الرأي العام، وليوقف هذا البعض الادوار الملتبسة والمشبوهة الهادفة إلى خلق اشكاليات بغنى عنها.