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محليات

نبيه بري: إنتخاب رئيس للجمهورية لن يتحقق الا بالتوافق وبسلوك طريق الحوار

2023-06-14 | 06:13
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نبيه بري: إنتخاب رئيس للجمهورية لن يتحقق الا بالتوافق وبسلوك طريق الحوار
نبيه بري: إنتخاب رئيس للجمهورية لن يتحقق الا بالتوافق وبسلوك طريق الحوار

صرح رئيس مجلس النواب نبيه بري بما يلي : بعد جلسة اليوم كفى رمياً بكرة المسؤولية على هذا الطرف أو ذاك في إطالة أمد الفراغ ولنعترف جميعاً بأن الإمعان بهذا السلوك والدوران في هذه الحلقة المفرغة وإنتهاج سياسة الإنكار لن نصل الى النتيجة المرجوة ، التي يتطلع اليها اللبنانيون والأشقاء العرب والاصدقاء في كل أنحاء العالم ، الذين ينتظرون منا أداءً وسلوكاً يليق بلبنان وبمستوى التحديات والمخاطر التي تهدده وأن بداية البدايات لذلك هو الإسراع بإنتخاب رئيس للجمهوريه وذلك لن يتحقق الا بالتوافق وبسلوك طريق الحوار ... ثم الحوار ...ثم الحوار . نعم حوارٌ بدون شروط لا يلغي حق أحدٍ بالترشح .

وأضاف : حوار تتقاطع فيه إرادات الجميع حول رؤيا مشتركة لكيفية إنجاز هذا الاستحقاق دون إقصاء أو عزل أو تحد أو تخوين . حوار تحت سقف الدستور يحافظ على الميثاقية والشراكة .
وختم : آن الاوان لكي يمتلك الجميع الجرأة  والشجاعة من أجل لبنان بسلوك هذا الطريق فهل نحن فاعلون ؟
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